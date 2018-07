O IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado), usado no reajuste de contratos de aluguel, registrou inflação de 0,51% em julho, abaixo do 1,87% de junho deste ano e do 0,72% de julho de 2017. Segundo a FGV (Fundação Getulio Vargas), o índice acumula inflação de 5,92% no ano e de 8,24% em 12 meses. A queda da taxa foi percebida nos três subíndices que compõem o IGP-M.

