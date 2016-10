Indígenas interrompem rodovias em protesto contra governo federal

Indígenas promoveram interrupção de rodovias do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (26). Eles fazem parte do movimento nacional que protestaram, em várias regiões do País, contra a portaria 1907, do governo federal, que prevê a extinção da Secretaria Especial de Saúde Indígena.

No Estado, manifestantes interromperam, entre a manhã e a tarde de hoje, o tráfego em quatro rodovias: BR-285, no trevo que dá acesso aos municípios de Gentil e Água Santa; BR-386, em Iraí; RSC-480, em São Valentim; e na ERS- 324, em Ronda Alta. O trânsito era liberado por dez minutos, de hora em hora, nesses locais.

Comentários