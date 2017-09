Indigo celebra primeiro ano de atuação no Brasil com crescimento de 90% e planeja novos investimentos

A Indigo, líder mundial em operação e administração de estacionamentos, presente em 17 países, completou no mês de agosto o primeiro ano de atuação no Brasil. Durante este período, a empresa chegou a números expressivos de crescimento e já desponta como a segunda maior empresa de segmento no País, com a gestão de mais 190 estacionamentos e mais de 190 mil vagas em 17 Estados.

Originada da empresa brasileira Moving, a operação da Indigo no Brasil teve um aumento de quase 90% nesse primeiro ano e superou as expectativas das metas financeiras globais. Em 2017, a companhia espera ter um faturamento de R$ 650 milhões no País. Em 2016, a receita líquida global da Indigo foi de R$ 4 bilhões.

A estratégia de crescimento também prevê investimentos de R$ 500 milhões no País até 2019, sendo que a operação brasileira foi eleita pela holding mundial como uma das prioritárias para investimento. “O Brasil finalizou 2016 representando 5% do faturamento global da Indigo. Projetamos triplicar essa fatia em 2017”, afirma Fernando Stein, presidente da Indigo Brasil.

“Somos a maior operadora de estacionamentos em shopping centers do mundo e ainda apresentamos cases de sucesso mundial como a do estacionamento do Hospital Israelita Albert Einstein, maior operação em hospitais da América Latina. São dois segmentos completamente distintos, os quais a Indigo atende com extrema eficiência. O padrão de qualidade da empresa está nos processos que desenvolvemos, pois precisamos nos adaptar ao negócio de cada cliente, ou seja cada complexo de vagas da Indigo é um empreendimento único”, finalizou Stein.

Compartilhe

Deixe seu comentário: