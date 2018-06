Mais de 100 índios caingangues bloquearam na manhã dessa segunda-feira a BR-386, no quilômetro 01, em Iraí, no Norte do Estado, em protesto contra a alta dos combustíveis. O bloqueio com pedras e pedaços de madeira ocorreu a poucos metros da ponte interestadual sobre o rio Uruguai, que faz ligação com Santa Catarina.

