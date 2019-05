Indústria do mate propõe medidas para o fortalecimento do setor

O presidente do Sindicato da Indústria do Mate no Estado do Rio Grande do Sul (Sindimate/RS), Álvaro Pompermayer, participará nesta quarta-feira (22) às 15h, de audiência em Brasília com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina para tratar da política nacional da erva-mate, que foi instituída pela lei 13.791 de 3 de janeiro deste ano.

A lei foi a primeira sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro após a sua posse e tem por objetivo fomentar a produção sustentável, elevar o padrão de qualidade, apoiar e incentivar o comércio de erva-mate no País. estará presente à audiência o deputado Afonso Hamm, autor do projeto que criou a lei.

Segundo o presidente do Sindicato, na audiência será discutida com a ministra da Agricultura a regulamentação da nova legislação, contemplando uma série de prioridades para o efetivo fortalecimento do setor ervateiro.

As principais propostas incluem:

1. crédito para o pequeno produtor de erva-mate para comprar mudas, insumos, maquinário mais moderno para aperfeiçoar a colheita (linha de crédito exclusiva para esse produtor);

2. linhas de financiamentos para estoque de erva mate no período de safra (meses junho-julho- agosto), que são meses especiais para a produção de erva-mate de qualidade; além de ser época em que a planta está em dormência (proposta exclusiva para ervateiras que estejam em dia com todas as normas da legislação);

3. suporte financeiro para os viveiros que desejam fornecer mudas de alta qualidade;

4. linhas de crédito para reforma ou construção de ervateiras, financiadas com juros de acordo com o faturamento, número de empregos novos ou sua manutenção;

5. segurança e fiscalização para que sejam realizados os investimentos de acordo com o que está previsto pelo ministério da agricultura para o setor;

6. linha de crédito para assistência técnica, extensão rural e pesquisa.

