Inep divulga gabarito do Encceja 2019

O gabarito das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) foi divulgado nesta terça-feira (03), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Para conferir, basta acessar o site da instituição.

No total, 1,1 milhão de jovens participaram das provas, que foram aplicadas no dia 25 de agosto. O número representou um aumento de 45% em relação à última edição do Encceja, um recorde histórico, segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Os resultados finais estão previstos para serem divulgados em dezembro. A data ainda não anunciada pelo Ministério da Educação.