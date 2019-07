Inep realizará questionário online para revisar Censo da Educação Superior

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) quer revisar o Censo da Educação Superior. Para isso, o Inep disponibilizou um questionário online voltado para pesquisadores, professores, gestores educacionais e demais usuários da base de dados, que ficará disponível até 30 de agosto.

“O instrumento de coleta de dados está em processo de revisão. Por isso, o Instituto conta com a colaboração fundamental de quem utiliza ou já consultou as informações do censo, acolhendo sugestões e críticas”, diz a autarquia em nota.

O Censo da Educação Superior é realizado anualmente pelo Inep. O levantamento reúne informações sobre as instituições de ensino superior, os cursos ofertados, os professores e os alunos.

O Formulário

O formulário da pesquisa traz perguntas, segundo o Inep, que ajudam a conhecer melhor quem usa as informações, entender com qual finalidade e quais são os dados mais consultados, além de saber o que poderia melhorar no censo. Entre outras questões, é perguntado se houve dificuldade para entender o conceito de alguma variável do censo, e se tinha alguma informação que se esperava encontrar e não foi identificada na base de dados.

