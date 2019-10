Junior Cigano está fora do UFC Moscou. O brasileiro, que faria a luta principal do evento contra o russo Alexander Volkov contraiu uma infecção bacteriana na perna e precisou ser hospitalizado na última semana no Rio de Janeiro. Cigano passou por duas intervenções cirúrgicas: a primeira para colocar um dreno no local infeccionado, e outra para a retirada do artefato.