Infecções por vírus estão associadas ao desenvolvimento da doença de Alzheimer

A doença de Alzheimer pode ser uma consequência de infecções por vírus que aconteceram ao longo da vida, principalmente o vírus da herpes, diz estudo publicado na revista “Neuron”. A pesquisa analisou três diferentes bancos de dados de cérebros e mostrou, segundo os autores, o maior conjunto de evidências registrado até agora sobre essa relação. No total, cientistas analisaram 622 cérebros de pessoas que tiveram Alzheimer e 322 órgãos de pessoas sem a doença.

O estudo teve a participação de pesquisadores da Universidade do Estado do Arizona e da Icahn Escola de Medicina Monte Sinai, ambas nos Estados Unidos. Cientistas contaram com financiamento do NIH (Instituto Nacional de Saúde dos EUA).

“Trata-se de um estudo publicado em uma revista importante sobre uma discussão grande na ciência: a relação entre micro-organismos e o cérebro”, diz Almir Ribeiro Tavares Júnior, professor da Faculdade de Medina da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) que já acompanhou estudos com Alzheimer no NIH.

O pesquisador explica que cientistas desconfiam há décadas da relação entre demências e infecções. Acredita-se que a proteína associada à doença de Alzheimer, a beta amiloide, pode ser produzida como uma reação do sistema imunológico a infecções por micro-organismos.

“A beta amiloide se associa com morte neuronal e pior transmissão de impulsos entre neurônios. Antes, pensava-se que ela fosse a causa da doença de Alzheimer. Hoje, ela também é estudada como consequência”, diz o pesquisador.

Almir Tavares alerta, no entanto, que as pessoas estudadas não necessariamente tiveram herpes. “O estudo mostra que essas pessoas tiveram contato com o vírus ao longo da vida”, diz.

“Não dá para inferir que uma pessoa que tem herpes vai desenvolver a doença. Cada situação precisa de um estudo específico”, conclui Tavares.

Vírus da herpes e dificuldades do estudo

Ao comparar cérebros de pessoas acometidas pela demência com cérebros normais, o estudo identificou altos níveis de herpesvírus humano (HHV) 6A e 7 em amostras de cérebro de pessoas que haviam tido a doença. Os cientistas encontraram fragmentos do vírus em quatro regiões diferentes do cérebro.

Pesquisadores salientam, no entanto, que o estudo não permite estabelecer uma relação de causalidade entre Alzheimer e infecções, mas aponta para uma relação possível. “Seria muito difícil cravar essa relação, porque seria necessário um estudo prospectivo, com uma intervenção”, diz o pesquisador da UFMG. “Um dos problemas é acompanhar essas pessoas por muitas décadas”, conclui Tavares.

Além da presença do vírus, cientistas sequenciaram o DNA e o RNA de todos os 944 cérebros analisados e encontraram diversos mecanismos associados ao Alzheimer que podem ter sido deflagrados pelas infecções. “Eles estavam procurando por sinais indiretos que podem ter sido deixado pelos vírus”, completa Tavares.

“É um conjunto de ideias batalhado por pesquisadores há anos. Agora, cientistas conseguiram um financiamento para a análise de um grande conjunto de dados, mas ainda é uma pesquisa e não tem implicação prática nesse momento”, diz Almir Tavares.

Deixe seu comentário: