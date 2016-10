Infectologista vem a Porto Alegre falar sobre diferenças entre dengue, zika e chikungunya

Dengue, zika e chikungunya voltam a preocupar a população com o aumento das condições de reprodução dos mosquitos provocado pela alta da temperatura que chega com a Primavera. Muito semelhantes em sintomas, a correta identificação de cada doença é fundamental para o acompanhamento eficiente da pessoa infectada.

Nesta quinta-feira (06), o Weinmann Laboratório traz a Porto Alegre o infectologista Celso Granato em evento gratuito e voltado a médicos que abordará o tema “Dengue, Zika e Chikungunya, como diferenciar clinicamente e quais exames são indicados?”. A palestra faz parte do Ciclo do Conhecimento, evento promovido pelo Weinmann Laboratório.

Assessor médico da Infectologia e Imunologia do Grupo Fleury e professor do Departamento de Infectologia da Unifesp, Granato irá abordar as características clínicas das doenças e seus aspectos de diferenciação. O encontro promove a discussão por meio da apresentação de casos e a participação de especialistas. No Rio Grande do Sul, o Grupo Fleury é representado pelo Weinmann Laboratório e a+ Medicina Diagnóstica.

“As três doenças possuem sintomas muito parecidos e são transmitidas pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti. Nos três casos, a pessoa infectada pode apresentar mal-estar, dores de cabeça, pelo corpo e nas articulações, além de febre, apatia e cansaço. A distinção entre elas só é definitiva por meio de testes laboratoriais. Para cada momento da infecção, é recomendado um tipo de exame, que pode se basear na pesquisa do próprio vírus ou dos anticorpos produzidos pelo organismo contra ele”, afirma Granato.

O infectologista Celso Granato possui residência médica em doenças infecciosas e parasitárias pela Faculdade de Medicina da USP, e especializações em microbiologia e imunologia médica pela Universität Hamburg, na Alemanha; em hepatites e Aids pela Université Claude Bernarde Lyon, na França, e em medicina internacional Retrovirus e Banco de Sangue pela Cornell University, nos EUA.

