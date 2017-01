Infertilidade: 30% pode ser por causa do homem, 30% por causa da mulher e 30% pelo próprio casal

Quando um casal percebe que está com dificuldades para engravidar, o mais comum é ser a mulher a primeira a fazer exames. Ainda que a causa da infertilidade tenha 30% de chances de ser relacionada à mulher, 30% ao homem e 30% ao casal. Os outros 10% são esterilidade sem causa aparente.

Um dos motivos da infertilidade masculina é a azoospermia, isto é, a ausência de espermatozoide no sêmen. “Existem dois tipos de azoospermia, a obstrutiva e a não obstrutiva”, explica Luiz Eduardo Albuquerque, ginecologista especialista em reprodução assistida.

Tipos

A azoospermia obstrutiva é o caso mais comum, presente em 15% dos homens inférteis. Significa que os espermatozoides estão sendo produzidos, porém existe um bloqueio no canal de transporte do esperma, e pode ocorrer por motivos distintos. Devido a isso, é importante que o paciente procure um especialista e faça corretamente todos os exames para diagnosticar a causa exata do problema.

Já a azoospermia não obstrutiva significa que existe uma falha de produção de espermatozoides, que pode ter sido causada em decorrência de distúrbios hormonais, genéticos ou, ainda, danos no tecido testicular, seja traumático, cirúrgico ou infeccioso.

De acordo com o médico, quase 100% dos homens com azoospermia obstrutiva produzem espermatozoides, o que torna o processo de fertilização assistida mais fácil. “Já nas azoospermias não obstrutivas temos que identificar a causa, pois dependendo de qual for ela, podemos ter uma alta porcentagem ou baixa porcentagem de acharmos espermatozoides nos testículos.”

Causas

As causas para a azoospermia são diversas e podem estar relacionadas a vários fatores. “Como doença genética, infecções e inflamação nos testículos, testículos que não descem até o escroto, varicocele, hipotireoidismo, quimioterapia, alterações hormonais, agenesia congênita dos testículos, vasectomia ou devido a algum traumatismo no aparelho reprodutor masculino”, explica o ginecologista.

Fumar, usar drogas, consumir álcool em excesso, levar uma vida estressante e utilizar hormônio masculino e anabolizantes também podem contribuir para o surgimento da doença. Entre os homens inférteis, 2% deles têm azoospermia, segundo o Ministério da Saúde.

Sintomas

A azoospermia não traz sintoma aparente ao paciente e o exame que a identifica é o espermograma. O ideal é a realização de duas amostras para a avaliação do potencial fértil masculino. O exame auxilia na identificação da azoospermia, mas somente uma biópsia testicular pode dar um laudo definitivo.

É importante ressaltar que a azoospermia provoca infertilidade, mas não impotência sexual. Ou seja, o fato de o homem ter ereção e ejaculação normais não significa que a produção dos espermatozoides seja normal.

Filhos

Para homens com azoospermia conseguirem ter filhos, há um processo que envolve o casal. “O critério de seleção da técnica utilizada é baseado na história médica pregressa do paciente, gestações prévias, saúde geral e habilidade do casal em produzir os gametas necessários para o processo de fertilização”, explica Albuquerque.

As chances de o tratamento funcionar estão diretamente ligadas à causa da doença. “Os melhores resultados são nas azoospermias obstrutivas. Nas azoospermias não obstrutivas, em que encontramos espermatozoides na biópsia dos testículos, dependemos da taxa de fertilização dos oócitos [gâmeta feminino] e qualidade embrionária para aumentarmos ou diminuirmos as taxas de sucesso”, diz o médico.

