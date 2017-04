Inflação do aluguel desacelera na primeira prévia de abril

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), conhecido como a inflação do aluguel, registrou taxa de variação de -0,74% no primeiro decêndio de abril. No mesmo período de apuração do mês anterior, o índice ficou em 0,25%, informou nesta segunda-feira (10) a FGV (Fundação Getulio Vargas).

O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo) registrou variação de -1,21% no primeiro decêndio de abril. No mesmo período de março, o índice variou 0,23%. A taxa de variação do índice referente a bens finais passou de 0,03% para 0,27%.

O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) apresentou taxa de variação de 0,30% no primeiro decêndio de abril. No mesmo período do mês anterior, a taxa foi de 0,17%. Cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação, com destaque para o grupo alimentação (-0,19% para 0,41%).

O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) variou -0,14% no primeiro decêndio de abril. No mês anterior, esse índice apresentou taxa de variação de 0,54%. O índice relativo a materiais, equipamentos e serviços registrou variação de -0,31%.

