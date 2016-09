Inflação do aluguel aumenta em setembro e acumula alta de 10,66% em 12 meses

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel, registrou variação de 0,20% em setembro, ante 0,15% em agosto. Em setembro de 2015, o índice chegou a 0,95%. No ano, o IGP-M acumula alta de 6,46% e, em 12 meses, de 10,66%.

Usado no cálculo do IGP-M, o IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que calcula os preços no atacado, variou 0,18% em setembro, contra 0,04% em agosto. O IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que avalia o comportamento dos preços no varejo, registrou variação de 0,16% em setembro, ante 0,40% em agosto.

Com peso menor do que o dos outros subíndices, o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) avançou 0,37% em setembro, depois de bater 0,26% em agosto. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (29) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

