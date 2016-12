Inflação do aluguel aumenta na segunda prévia de dezembro

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), conhecido como a inflação do aluguel, registrou, na segunda prévia de dezembro, variação de 0,41%. No mesmo período do mês anterior, o índice variou 0,02%. No ano, o IGP-M acumula alta de 7,04%, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (19) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo) apresentou variação de 0,53% no segundo decêndio de dezembro. No mesmo período do mês anterior, a taxa foi de -0,08%. A taxa de variação dos bens finais passou de -0,71% para -0,28%. A maior contribuição para esse movimento teve origem no subgrupo alimentos in natura, cuja taxa passou de -8,73% para -5,49%.

O IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que também compõe o IGP-M, registrou variação de 0,12% no segundo decêndio de dezembro, ante 0,27% no mesmo período do mês anterior. Cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação. A principal contribuição partiu do grupo habitação (0,27% para -0,57%). Nessa classe de despesa, cabe mencionar o item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de 1,05% para -4,82%.

O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) apresentou, no segundo decêndio de dezembro, variação de 0,32%. No mês anterior, a taxa foi de 0,13%. O índice relativo a materiais, equipamentos e serviços registrou variação de 0,07%, acima do resultado de novembro, de -0,06%.

Comentários