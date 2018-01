A inflação do aluguel recuou em janeiro

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), conhecido como a inflação do aluguel, variou 0,76% em janeiro. Em dezembro, o índice havia variado 0,89% e, em janeiro de 2017, a taxa foi de 0,64%. Em 12 meses, o IGP-M registrou taxa de -0,41%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (30) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que compõe o IGP-M, apresentou taxa de variação de 0,91%. No mês anterior, a taxa chegou a 1,24%. O índice relativo aos bens finais variou 0,64% em janeiro. Em dezembro, esse grupo de produtos teve variação de 0,48%. Contribuiu para essa aceleração o subgrupo alimentos in natura, cuja taxa de variação passou de -1,87% para 3,21%. Excluindo-se os subgrupos alimentos in natura e combustíveis para o consumo, o índice de bens finais registrou variação de 0,13%. Em dezembro, a taxa foi de 0,42%.

O índice referente ao grupo bens intermediários variou 1,05%. Em dezembro, a taxa foi de 1,01%. O principal responsável por esse movimento foi o subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, cuja taxa de variação passou de 1,47% para 2,54%. O índice de bens intermediários, calculado após a exclusão do subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, variou 0,81%, ante 0,93% em dezembro.

No estágio inicial da produção, o índice do grupo matérias-primas brutas variou 1,08% em janeiro. Em dezembro, o índice registrou variação de 2,50%. Os itens que mais contribuíram para esse movimento foram: soja em grão (1,46% para -2,22%), minério de ferro (9,48% para 6,57%) e bovinos (2,92% para 1,33%). Em sentido oposto, destacam-se: cana-de-açúcar (-0,22% para 0,68%), laranja (-3,42% para -0,01%) e algodão em caroço (3,91% para 6,08%).

O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) registrou variação de 0,56% em janeiro, ante 0,30% em dezembro. Quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A principal contribuição partiu do grupo alimentação (0,13% para 1,11%). Nessa classe de despesa, vale citar o comportamento do item hortaliças e legumes, cuja taxa passou de -3,56% para 13,56%.

Também apresentaram acréscimos em suas taxas de variação os grupos: educação, leitura e recreação (0,87% para 1,46%), transportes (0,78% para 0,92%) e comunicação (-0,19% para 0,26%). Nessas classes de despesa, os destaques partiram dos itens: cursos formais (0% para 3,59%), tarifa de ônibus urbano (-0,70% para 1,03%) e tarifa de telefone residencial (-2,05% para 0,06%).

Em contrapartida, apresentaram decréscimo em suas taxas de variação os grupos vestuário (0,61% para -0,28%), habitação (-0,06% para -0,17%), saúde e cuidados pessoais (0,44% para 0,40%) e despesas diversas (0,18% para 0,17%). Vale citar o comportamento dos itens roupas (0,77% para -0,79%), taxa de água e esgoto residencial (1,82% para 0,17%), perfume (0,07% para -0,80%) e clínica veterinária (0,94% para 0,21%).

O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) registrou, em janeiro, taxa de variação de 0,28%. No mês anterior, esse índice variou 0,14%. O índice relativo a materiais, equipamentos e serviços registrou variação de 0,59%. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,22%. O índice que representa o custo da mão de obra registrou variação de 0,03%. No mês anterior, esse índice variou 0,07%.

