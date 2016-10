Inflação do aluguel recua em outubro

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), conhecido como a inflação do aluguel, recuou em outubro para 0,16% . Em setembro, o índice foi de 0,20% e, em outubro de 2015, ficou em 1,89%. A variação acumulada neste ano é de 6,63%. Em 12 meses, o IGP-M registra alta de 8,78%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (28) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), usado no cálculo do IGP-M, apresentou taxa de variação de 0,15%. No mês anterior, a taxa foi de 0,18%. O índice relativo aos bens finais variou 0,07%, em outubro. Em setembro, esse grupo de produtos teve variação de -0,25%.

O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) registrou variação de 0,17% em outubro, ante 0,16%, em setembro. Cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A principal contribuição partiu do grupo transportes (-0,12% para 0,51%). Nesta classe de despesa, vale citar o comportamento do item gasolina, cuja taxa passou de -1,13% para 0,47%.

O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) registrou, em outubro, variação de 0,17%, abaixo do resultado de setembro, de 0,37%. O índice relativo a materiais, equipamentos e serviços variou 0,03%. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,16%.

Comentários