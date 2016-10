Inflação do aluguel recua na primeira prévia de outubro

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel, registrou deflação de 0,01% na primeira prévia de outubro, depois de variar 0,38% no mesmo período do mês anterior. No ano, o índice acumula alta de 6,44% e, em 12 meses, de 8,59%, segundo dados divulgados nesta terça-feira (11) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que mede os preços no atacado e é usado no cálculo do IGP-M, não registrou variação no primeiro decêndio de outubro. No mesmo período do mês de setembro, o índice variou 0,51%.

Outro subíndice que entra na conta do IGP-M, o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) apresentou taxa de variação de -0,08%, contra alta de 0,08% no mês anterior. O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) subiu 0,04% na primeira prévia de outubro, depois de avançar 0,23% em igual período do mês anterior.

