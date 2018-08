Inflação na Argentina em 30%

O presidente argentino, Mauricio Macri, afirmou que a inflação chegará a 30% neste ano, o dobro do previsto em dezembro, como consequência da “tormenta” econômica que o país atravessa. “Vamos terminar este ano com uma inflação de cerca de 30%, infelizmente, resultado desta tormenta e da alta do dólar”, disse o presidente. Em sua campanha eleitoral em 2015, Macri havia apontado que “a coisa mais fácil” era reduzir a inflação.