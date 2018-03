A inflação oficial do País em fevereiro foi a menor para o mês desde o ano 2000, diz o IBGE

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), considerado a inflação oficial do País, variou 0,32% em fevereiro, o resultado mais baixo para o mês desde o ano 2000, quando ficou em 0,13%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (09) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em janeiro, o índice variou 0,29%.

Nos dois primeiros meses do ano, o IPCA acumula o menor percentual desde o começo do Plano Real, em 1994, com variação de 0,61%. Em 2017, o acumulado no primeiro bimestre havia sido de 0,71%, segundo o IBGE. O acumulado dos últimos 12 meses ficou em 2,84%, a menor variação para o período desde 1999, quando a inflação ficou em 2,24%, conforme o IBGE.

O analista da Coordenação de Índices de Preços ao Consumidor do IBGE, Fernando Gonçalves, apontou que desde julho do ano passado o índice acumulado em 12 meses está abaixo de 3%. Nunca na série histórica houve um índice tão baixo em sequência tão longa. “Em janeiro de 2007 [o índice acumulado em 12 meses] ficou em 2,99%, mas no mês seguinte ele já ficou em 3,02%. Em nenhum outro período ele se manteve abaixo dos 3% como observamos desde o meio do ano passado.”

Educação sobe, alimentos caem

O grupo que mais subiu em fevereiro foi educação, com alta de 3,89%. Pelo peso de 59% no índice, essa categoria teve forte influência no IPCA, mas foi a variação mais baixa para o mês desde 2008, quando ficou em 3,47%.

Segundo o IBGE, a alta na educação reflete os reajustes praticados no início do ano, em especial os aumentos nas mensalidades dos cursos. Nessa categoria, os preços subiram 5,23%, o maior impacto sobre o índice no mês. Por outro lado, o grupo alimentação e bebidas caiu 0,33%, ajudando a segurar a alta da inflação. Essa foi a segunda queda seguida para o mês. Em 2017, a queda desse grupo foi ainda mais intensa, de 0,45%.

Perguntado sobre o motivo para uma inflação baixa, Gonçalves citou o efeito dos produtos alimentícios. “O que fica mais evidente de perceber a deflação sobre os preços dos alimentos no ano passado. Em 2017, ela ocorreu em oito dos 12 meses”, explicou. Desde o início do Plano Real, o grupo alimentação e bebidas só havia caído no mês de fevereiro em três anos: 1995 (-0,06%), 2000 (-0,25%) e 2006 (-0,28%).

Confira a variação completa dos grupos em fevereiro: alimentos e bebidas: (-0,33%); habitação (0,22%); artigos de residência (0,03%); vestuário (0,06%); transportes (0,20%); saúde e cuidados pessoais (0,05%); despesas pessoais (0,03%); educação (0,01%); comunicação (0%).

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980. O índice se refere às famílias com rendimento monetário de um a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do País, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande e Brasília. Para cálculo do índice do mês foram comparados os preços coletados no período de 30 de janeiro a 1 de março de 2018 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de dezembro de 2017 a 29 de janeiro de 2018.

Deixe seu comentário: