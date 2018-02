Inflação oficial do País em janeiro é a menor para o mês desde a criação do Plano Real

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do País, apresentou variação de 0,29% em janeiro. O resultado é 0,15 ponto percentual inferior ao índice de 0,44% verificado em dezembro e o mais baixo para o período desde a criação do Plano Real, em 1994.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feria (08) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No acumulado dos últimos 12 meses, o índice caiu para 2,86%, ficando abaixo dos 2,95% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2017, a taxa foi 0,38%.

Com exceção dos grupos Habitação (-0,85%) e Vestuário (-0,98%), os demais apresentaram variação positiva, com destaque para os Transportes (1,10%), maior variação entre os grupos de produtos e serviços pesquisados, e Alimentação e Bebidas (0,74%).

No grupo Transportes, o destaque ficou com os combustíveis, que variaram 2,58%. A gasolina (2,44%), maior impacto individual no índice do mês, contribuiu com 0,10 ponto percentual, ficando as variações entre 6,33% em Belo Horizonte e -1,68% em Brasília. Já o etanol ficou, em média, 3,55% mais caro, sendo, novamente, Belo Horizonte (MG) a região com maior alta (9,08%). O ônibus urbano, com peso de 2,64% no orçamento das famílias, apresentou reajuste nas tarifas em quatro das 13 regiões pesquisadas.

No grupo Habitação, a queda de 0,85% foi impulsionada pelas contas de energia elétrica, que ficaram, em média, 4,73% mais baratas e constituíram-se no principal impacto para baixo (-0,17 ponto percentual). Isso se deve ao fim da cobrança do adicional de R$ 0,03 por cada kwh consumido referente à bandeira tarifaria vermelha patamar 1 que vigorava em dezembro. Aliado a isso, houve redução na alíquota de PIS/Cofins em algumas das regiões pesquisadas.

Das 13 regiões apuradas, somente em Porto Alegre foi registrada alta na energia elétrica (5%), onde houve reajuste de 29,60% em uma das concessionárias, em vigor desde 21 de dezembro. Nas demais regiões, as variações oscilaram entre -8,03% em Belém (PA) e -0,39% em Vitória (ES).

Já o gás de botijão apresentou queda de 0,32%. Em 19 de janeiro, a Petrobras anunciou a redução de 5% nas refinarias do preço do gás de cozinha vendido em botijões de 13 quilos.

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980 e se refere às famílias com rendimento monetário de um a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte. O levantamento abrange dez regiões metropolitanas do País, além dos municípios de Goiânia (GO), Campo Grande (MS) e Brasília (DF).

INPC

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) apresentou variação de 0,23% em janeiro e ficou 0,03 ponto percentual abaixo da taxa de 0,26% de dezembro. Esse também é o menor índice para o perído desde a implantação do Plano Real. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice desceu para 1,87%, ficando abaixo dos 2,07% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2017, o INPC registrou 0,42%, de acordo com o IBGE.

