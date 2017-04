A inflação desacelerou em março e é a menor para o mês, desde 2012

No acumulado do ano, o índice ficou em 0,96%, o menor para o primeiro trimestre desde o início do Plano Real, em 1994, segundo o IBGE, e bem abaixo dos 2,62% registrados no mesmo período de 2016. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,57%, menor que os 4,76% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2016, o IPCA foi de 0,43%.

Principais impactos na inflação