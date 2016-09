Inflação para as famílias de baixa renda perde força em agosto

O IPC-C1 (Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1) apresentou variação de 0,20% em agosto, taxa 0,14 ponto percentual abaixo da apurada em julho. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 5,85% no ano e de 9,29% nos últimos 12 meses, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (05) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

O índice mede a inflação para as famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos. Cinco das oito classes de despesa componentes do IPC-C1 apresentaram decréscimo em suas taxas de variação: alimentação (0,66% para 0,39%), saúde e cuidados pessoais (0,77% para 0,39%), vestuário (0,20% para -0,13%), educação, leitura e recreação (0,71% para 0,27%) e despesas diversas (0,06% para -0,04%).

Nesses grupos, os destaques partiram dos itens arroz e feijão (12,99% para 1,26%), artigos de higiene e cuidado pessoal (2,17% para 0,89%), calçados (0,12% para -0,50%), passagem aérea (2,97% para -5,71%) e bilhete lotérico (15,44% para 0%).

