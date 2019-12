Economia Inflação para o consumidor aumenta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Além de Porto Alegre, o IPC-S subiu nas outras seis capitais pesquisadas pela FGV Foto: Divulgação O IPC-S foi divulgado pela Fundação Getulio Vargas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) variou 0,37% em Porto Alegre na última semana de novembro, ficando 0,16 ponto percentual acima da taxa registrada na semana anterior, segundo dados divulgados nesta terça-feira (03) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Com esse resultado, o indicador acumula alta de 3,02% no ano e de 3,27% nos últimos 12 meses na Capital gaúcha. Nesta edição, seis das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram aceleração em suas taxas de variação em Porto Alegre, entre as quais se destacam os grupos despesas diversas e transportes, cujas taxas passaram de 1,81% para 2,99% e de 0,33% para 0,77%, respectivamente.

Além de Porto Alegre (0,21% para 0,37%), o IPC-S subiu nas outras seis capitais pesquisadas pela FGV na quarta semana de novembro: Brasília (0,33% para 0,80%), São Paulo (0,50% para 0,93%), Belo Horizonte (0,21% para 0,42%), Salvador (-0,01% para 0,15%), Recife (0,01% para 0,10%) e Rio de Janeiro (0,14% para 0,19%).

Voltar Todas de Economia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário