Inflação para o consumidor aumenta em Porto Alegre e em outras cinco capitais na segunda semana de janeiro

A inflação medida pelo IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) subiu em seis das sete capitais pesquisadas pela FGV (Fundação Getulio Vargas), entre elas Porto Alegre, na segunda semana de janeiro.

Na Capital gaúcha, o IPC-S registrou variação de 0,60%. O resultado foi 0,27 ponto percentual superior ao divulgado na primeira semana de janeiro. Nesta edição, cinco das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram aceleração em suas taxas de variação, entre as quais se destacam os grupos educação, leitura e recreação e habitação, cujas taxas passaram de 1,26% para 2,38% e de -1,15% para -0,55%, respectivamente.

A inflação para o consumidor também subiu em Salvador (0,39% para 0,60%), Brasília (0,49% para 0,55%), Belo Horizonte (0,47% para 0,68%), Recife (0,62% para 0,63%) e São Paulo (0,41% para 0,53%). Somente a cidade do Rio de Janeiro apresentou leve decréscimo no índice, de 0,79% para 0,78%. No geral, o IPC-S avançou de 0,50% para 0,62%.

