Inflação para o consumidor avança na última semana de março

O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) apresentou variação de 0,17% na quarta semana de março, 0,03 ponto percentual acima da taxa registrada na semana anterior. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 1,03% no ano e de 2,76% nos últimos 12 meses. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (02) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Habitação (0,17% para 0,27%). Nessa classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de 0,91% para 1,19%.

Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos Saúde e Cuidados Pessoais (0,34% para 0,42%), Educação, Leitura e Recreação (-0,20% para -0,09%) e Comunicação (-0,17% para -0,09%). Nessas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,27% para 0,24%), show musical (0,58% para 0,79%) e pacotes de telefonia fixa e internet (0,23% para 0,52%), respectivamente.

Em contrapartida, os grupos Alimentação (0,01% para -0,02%), Transportes (0,30% para 0,23%) e Despesas Diversas (0,08% para 0,05%) apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. Nessas classes de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens hortaliças e legumes (1,82% para 0,39%), gasolina (0,08% para -0,27%) e clínica veterinária (0,70% para 0,47%), respectivamente.

O grupo Vestuário repetiu a taxa de variação registrada na última apuração, 0,57%. As principais influências em sentido ascendente e descendente partiram dos itens roupas (0,75% para 0,82%) e calçados (0,68% para 0,30%), respectivamente.

Confiança empresarial

O ICE (Índice de Confiança Empresarial), da Fundação Getulio Vargas, avançou 0,3 ponto em março, para 95 pontos, o maior desde abril de 2014 (95,6). Com o resultado, o indicador médio do primeiro trimestre fechou 2,8 pontos acima do trimestre anterior e 11,5 pontos acima do mesmo trimestre em 2017 – neste caso, comparação feita sem ajuste sazonal.

“O resultado de março seguiu o padrão do mês anterior: variação discreta da confiança empresarial com melhora na percepção sobre a situação atual e estabilidade das expectativas. Dadas as limitações a um avanço mais expressivo da confiança estabelecidas pelo ritmo ainda lento de recuperação da economia e pelos níveis ainda elevados de incerteza, a acomodação do índice em novo patamar por dois meses ainda pode ser lida de forma favorável. O índice deve retomar a tendência ascendente nos próximos meses”, afirmou Aloisio Campelo Jr., Superintendente de Estatísticas Públicas da Fundação Getulio Vargas.

