Inflação para o consumidor cai em Porto Alegre e em mais cinco capitais

O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal), calculado pela FGV (Fundação Getulio Vargas), caiu em seis das sete capitais pesquisadas – entre elas Porto Alegre – na quarta semana de novembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (02).

Na Capital gaúcha, o índice registrou variação de 0,15%, 0,10 ponto percentual acima do divulgado na terceira semana de novembro. Nesta edição, sete das oito classes de despesa componentes do IPC-S apresentaram desaceleração em suas taxas de variação na cidade, entre as quais se destacam os grupos despesas diversas e educação, leitura e recreação, cujas taxas passaram de 0,16% para -0,92% e de 1,01% para 0,75%, respectivamente.

A inflação para o consumidor também caiu em Salvador (0,25% para 0,24%), Brasília (0,75% para 0,64%), Belo Horizonte (0,39% para 0,26%) Recife (0,42% para 0,41%) e Rio de Janeiro (-0,11% para -0,29%). Já em São Paulo o IPC-S ficou estável em 0,25%. No geral, o IPC-S registrou variação de 0,17% na quarta semana de novembro, 0,07 ponto percentual abaixo da taxa divulgada na última apuração.

