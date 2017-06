Inflação para o consumidor cai em todas as capitais pesquisadas na segunda semana de junho

A inflação medida pelo IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) caiu nas sete capitais pesquisadas pela FGV (Fundação Getulio Vargas) na segunda semana de junho, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (20).

Em Porto Alegre, o índice registrou variação de 0,18%. O resultado foi 0,20 ponto percentual inferior ao divulgado na primeira semana de junho. Nesta edição, seis das oito classes de despesa componentes do IPC-S apresentaram desaceleração em suas taxas de variação na Capital gaúcha, entre as quais se destacam os grupos vestuário e habitação, cujas taxas passaram de 1,14% para 0,32% e de 0,79% para 0,44%, respectivamente.

A inflação para o consumidor também caiu em Salvador (0,63% para 0,39%), Brasília (0,08% para -0,03%), Belo Horizonte (0,04% para -0,30%), Recife (1,01% para 0,57%), Rio de Janeiro (0,20% para -0,06%), e São Paulo (0,48% para 0,21%).

Festa Junina

Caldo verde, bolho de milho e canjica são alguns dos quitutes que não podem faltar no cardápio das Festas Juninas. Quem souber equilibrar os ingredientes poderá sentir o alívio no bolso: o preço médio das comidas típicas subiu 2,70%, abaixo da inflação dos últimos 12 meses (4,05%), de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV.

A batata inglesa (-45,63%), a couve (-7,52%), a mandioca (-5,90%) e a farinha de trigo (-4,47%) ajudaram a puxar a inflação para baixo. Outras iguarias, também usadas para preparar os pratos típicos da época, registraram elevação em seus preços. Como é o caso do fubá de milho, que aumentou 17,83%, da farinha de mandioca, que ficou 16,81% mais alta, do bolo pronto, 14,13% mais caro, e do milho de pipoca, que saltou 13,14%, pelos cálculos do economista André Braz, coordenador do IPC do FGV IBRE.

“O consumidor pode dar preferência a marcas menos conhecidas, mas que mantenham uma certa qualidade. Vale a pena também pesquisar os preços ou reunir um grupo maior de pessoas e comprar em ‘atacarejos’, para conseguir descontos maiores”, ensina Braz. O economista ressalta que alguns itens, apesar de terem registrado alta, não têm substituto, como o leite de coco, que subiu 9,75%. Há outros que possuem valor baixo e, mesmo com aumento, não impactam tanto no custo total. “Nesse caso, é bom estar atento às promoções dos supermercados para economizar ainda mais”, destacou.

