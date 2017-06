Inflação para o consumidor cai nas sete capitais pesquisadas na terceira semana de junho

O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal), calculado pela FGV (Fundação Getulio Vargas), desacelerou nas sete capitais pesquisadas na terceira semana de junho na comparação com a semana anterior, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (26).

Em Porto Alegre, a inflação para o consumidor registrou variação de 0,01%. O resultado foi 0,17 ponto percentual inferior ao divulgado na segunda semana de junho. Nesta apuração, sete das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram desaceleração em suas taxas de variação, entre as quais se destacam os grupos habitação e saúde e cuidados pessoais, cujas taxas passaram de 0,44% para -0,06% e de 0,66% para 0,33%.

O IPC-S também caiu em Brasília (-0,03% para -0,23%), Belo Horizonte (-0,30% para -0,66%), Rio de Janeiro (-0,06% para -0,26%), São Paulo (0,21% para -0,04%), Salvador (0,39% para 0,08%) e Recife (0,57% para 0,17%). No geral, o IPC-S registrou variação de -0,12% na terceira semana deste mês, 0,25 ponto percentual abaixo da taxa divulgada na última apuração.

Confiança do consumidor

O ICC (Índice de Confiança do Consumidor), divulgado nesta segunda-feira (26) pela FGV, recuou 1,9 ponto em junho, para 82,3 pontos, devolvendo a alta do mês anterior. A piora da confiança pode ser reflexo do aumento da incerteza política após 17 de maio.

“A piora das expectativas em junho foi fortemente influenciada pelo aumento da incerteza após os eventos de maio e dos riscos de que estes possam impactar negativamente a economia. A sondagem apurou piora das expectativas para o emprego e para as finanças familiares, o que, como em um efeito cascata, também reduzem o ímpeto para compras de bens duráveis nos próximos meses”, afirmou Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora da Sondagem do Consumidor.

Em junho, tanto as percepções em relação à situação atual quanto as expectativas apresentaram resultados inferiores aos mês anterior. O ISA (Índice da Situação Atual) registrou sua terceira queda consecutiva, ao passar de 70,5 para 70,1 pontos, enquanto o IE (Índice de Expectativas), que havia se recuperado em maio, recuou 2,9 pontos, para 91,7 pontos. O indicador que mede as perspectivas em relação à situação financeira das famílias foi o que mais influenciou na queda do ICC em junho, ao cair 5,6 pontos em relação ao mês anterior, para 89,9 pontos.

Houve queda da confiança em todas as faixas de renda, exceto para famílias com renda mensal entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00. Após atingirem o mínimo da série de satisfação em relação às suas finanças no mês anterior, essas famílias se demostraram mais otimistas neste mês, o que evitou uma queda maior do ICC. As famílias com renda mensal entre R$ 4.800,01 e R$ 9.600,00 apresentam o terceiro mês de queda consecutivo, com a confiança atingindo 83,6 pontos.

