Apesar da queda na última semana de janeiro, a inflação para o consumidor em Porto Alegre é a mais alta entre as capitais pesquisadas

O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) registrou variação de 0,98% em Porto Alegre na quarta semana de janeiro. O resultado foi 0,06 ponto percentual inferior ao verificado na semana anterior, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (02) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Nesta apuração, três das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram desaceleração de preços na Capital gaúcha, entre as quais se destacam os grupos habitação e comunicação, cujas taxas passaram de 2,19% para 1,20% e de 0,14% para 0,09%, respectivamente.

Outras capitais

A inflação para o consumidor na última semana de janeiro teve queda também em Brasília, de 0,08% para -0,01%. O IPC-S subiu em cinco das sete capitais pesquisadas no período. O índice registrou alta em Salvador (0,02% para 0,49%), Belo Horizonte (0,40% para 0,56%), Recife (0,44% para 0,45%), Rio de Janeiro (0,71% para 0,74%) e São Paulo (0,70% para 0,84%).

No geral, o IPC-S apresentou variação de 0,69% na quarta semana de janeiro, 0,10 ponto percentual acima da taxa registrada na semana anterior. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 3,22% nos últimos 12 meses.

Confiança empresarial

O ICE (Índice de Confiança Empresarial), também divulgado pela FGV, subiu 1,5 ponto em janeiro, para 94,9 pontos. Após a sétima alta consecutiva, o índice atingiu o maior nível desde abril de 2014 (95,5 pontos).

“A confiança empresarial inicia o ano em alta e com sinais favoráveis à continuidade da recuperação da economia brasileira. Há expressiva disseminação setorial da alta e melhora das avaliações sobre a situação atual. Do ponto de vista das expectativas, destacam-se as melhores perspectivas para contratações, com destaque para o retardatário setor da construção, que ainda não está contratando, mas já tende à estabilização do total pessoal ocupado”, afirmou o superintendente de Estatísticas Públicas da FGV, Aloisio Campelo Jr.

O avanço do ICE em janeiro decorreu majoritariamente da percepção sobre o momento presente do empresariado: o ISA-E (Índice da Situação Atual) subiu 0,8 ponto, para 88,7 pontos, maior nível desde agosto de 2014 (89,2 pontos). Já o IE-E (Índice de Expectativas) subiu 0,2 ponto, alcançando 99,5 pontos, o maior desde dezembro 2013 (100,2 pontos).

A confiança empresarial avançou em três dos quatros setores que integram o ICE. A maior contribuição para a alta do índice em janeiro foi dada pelo setor de Serviços (1,2 ponto), seguido pelos setores da Construção (0,2 ponto) e Comércio (0,1 ponto).

Em janeiro, a confiança aumentou em 76% dos 49 segmentos pesquisados pela FGV para compor o ICE. Considerando-se médias móveis trimestrais, a proporção de segmentos em alta na margem é de 69% do total.

