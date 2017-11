Inflação para o consumidor recua na segunda semana de novembro

O IPC-S (índice de Preços ao Consumidor – Semanal) apresentou variação de 0,30% na segunda semana de novembro. O resultado é 0,06 ponto percentual inferior ao verificado na semana anterior, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (16) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Nesta apuração, seis das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo alimentação (0,28% para -0,12%). Nessa classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item hortaliças e legumes, cuja taxa passou de 9,17% para 2,75%.

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos vestuário (-0,01% para -0,52%), despesas diversas (0,21% para 0,10%), saúde e cuidados pessoais (0,49% para 0,47%), habitação (0,76% para 0,75%) e educação, leitura e recreação (-0,31% para -0,32%). Nessas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens roupas (0,22% para -0,53%),cigarros (0,63% para 0,29%), artigos de higiene e cuidado pessoal (0,20% para 0,02%), material para limpeza (-0,40% para -0,73%) e teatro (3,22 % para 2,13%).

Em contrapartida, o grupo transportes (0,23% para 0,66%) apresentou acréscimo em sua taxa de variação. Nessa classe de despesa, a maior contribuição partiu do item gasolina (0,32% para 1,63%). O grupo comunicação repetiu a taxa de variação registrada na última apuração, 0,49%. As principais influências em sentido ascendente e descendente partiram dos itens: pacotes de telefonia fixa e internet (0% para 0,85%) e tarifa de telefone móvel (1,29% para 0,88%).

IGP-10

O IGP-10 (Índice Geral de Preços – 10) variou 0,24% em novembro. A taxa apurada em outubro foi de 0,49%. Em novembro de 2016, a variação foi de 0,06%. A taxa acumulada em 2017, até novembro, é de -1,31%. Em 12 meses, o IGP-10 registrou taxa de -1,11%. Os dados também foram divulgados pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo) variou 0,21%, em novembro. Em outubro, a variação foi de 0,67%. Os bens finais registraram taxa de variação de 0,44% em novembro, ante 0,40% em outubro.

O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) registrou taxa de 0,32% em novembro. Em outubro, esse índice variou 0,18%. Quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação, com destaque para o grupo habitação (-0,01% para 0,78%).

O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) registrou, em novembro, taxa de variação de 0,30%, ante 0,11% no mês anterior. O índice relativo a materiais, equipamentos e serviços teve variação de 0,67%. No mês anterior, a taxa foi de 0,23%. O índice que representa o custo da mão de obra não registrou variação.

Deixe seu comentário: