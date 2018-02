A inflação para o consumidor recuou em Porto Alegre na terceira semana de fevereiro

A inflação medida pelo IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) recuou em Porto Alegre e mais cinco capitais pesquisadas na terceira semana de fevereiro, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (26) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Na Capital gaúcha, o IPC-S registrou variação de 0,35%, na apuração realizada na terceira semana de fevereiro de 2018. O resultado foi 0,23 ponto percentual (p.p.) inferior ao divulgado na segunda semana de fevereiro, que foi de 0,58%.

Nesta edição, cinco das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram desaceleração em suas taxas de variação, entre as quais se destacam os grupos: Vestuário e Alimentação, cujas taxas passaram de 0,59% para -1,49%, e de 0,85% para 0,47%, respectivamente.

A análise deste resultado mostra que as pressões acima da variação média foram exercidas pelos grupos: Educação, Leitura e Recreação; 0,92%, Saúde e Cuidados Pessoais; 0,63% e Alimentação; 0,47%. Mostra também que se situaram em nível abaixo da variação média os grupos: Transportes; 0,34%, Habitação; 0,29%, Despesas Diversas; 0,24%, Comunicação; 0,15% e Vestuário; -1,49%.

Por regiões, o decréscimo nas taxas foi apurado em Salvador (0,85% para 0,80%), Belo Horizonte (0,35% para -0,06%), Recife (0,31% para 0,14%), Rio de Janeiro (0,44% para 0,25%) e São Paulo (0,49% para 0,25%).

Em contrapartida, de acordo com a FGV, apenas Brasília registrou aumento das taxas do índice no período, reduzindo a deflação, que era de 0,14% para uma queda de 0,09%.

