Lesionado, Renato Augusto foi descartado do amistoso contra a Croácia e virou o novo problema de Tite

Se teve um jogador que ficou com a posição na Seleção Brasileira ameaçada é Renato Augusto. A inflamação no joelho esquerdo o tirou do amistoso contra a Croácia, neste domingo (3). Acima de tudo, deixou o meia mais alguns passos atrás na briga pela titularidade na equipe de Tite.

O departamento médico da Seleção Brasileira decidiu, nesta sexta-feira (1), que Renato Augusto não viajaria para Liverpool com o restante do grupo. O jogador ficará em Londres, no CT do Tottenham, realizando tratamento no joelho esquerdo acompanhado do fisioterapeuta Bruno Mazziotti.

Após sentir dores no joelho esquerdo durante o treinamento da última quarta-feira (30), o meia já havia sido descartado dos treinamentos de quinta-feira (31) e desta sexta-feira.

Titular no começo do trabalho de Tite à frente da equipe, foi um homem de confiança que o treinador manteve por perto dos tempos de Dunga. O jogador correspondeu às expectativas e seguiu como parte da espinha dorsal da equipe por pelo menos um ano. Entretanto, o crescimento de concorrentes e a desvantagem quanto ao nível técnico e à carga de jogos que encontra no futebol chinês pesam desde o segundo semestre de 2017.

Quem mais se aproveitou disso foram Fernandinho e Willian. Os dois jogadores, reservas durante boa parte das eliminatórias, ganharam mais minutos em campo nos últimos amistosos. A dupla teve temporada de sucesso na Premier League, o que conta pontos a favor. Hoje disputam a posição que era de Renato, com Fernandinho mais perto da vaga.

“Temos características diferentes de jogar. Ele é muito mais ofensivo do que eu. Talvez minha função seja mais para dar equilíbrio necessário para defender um contra-ataque, dar mais solidez”, explicou o volante do Manchester City.

Considerado um dos líderes da Seleção, inclusive tendo sido um dos jogadores acima de 23 anos convocados para defender a equipe olímpica, que ficou com o ouro em 2016, Renato deverá ser mantido no grupo até o último minuto. Mas a titularidade parece ser algo cada vez mais longe de seu alcance.

Numeração

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a numeração oficial que será utilizada pelos jogadores brasileiros na Copa do Mundo e nos dois amistosos preparatórios para o mundial, contra as seleções da Croácia e da Áustria. A principal novidade ficou por conta de Thiago Silva, que assumiu a camisa de número 2, que vinha sendo utilizada pelo lateral Daniel Alves na Seleção, mesmo número que utiliza no PSG.

A tradicional camisa 10 segue sendo estampada por Neymar, assim como aconteceu na edição de 2014. A camisa 9 fica com Gabirel Jesus, enquanto Philippe Coutinho jogará o mundial com o número 11.

Apesar da numeração divulgada, é difícil afirmar que isso contribui em alguma maneira na tentativa de desvendar a escalação titular de Tite. Isso porque algumas peças consideradas titulares preferiram repetir a numeração que utilizam em seus clubes, como é o caso de Marcelo, que deveria usar a camisa 12.

A estreia da Seleção Brasileira com esta nova numeração acontece neste domingo (3), quando os comandados de TIte irão a campo para o amistoso contra a Croácia no estádio de Anfield, do Liverpool.

