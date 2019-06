Influencer gaúcha Claudia Bartelle realiza segunda edição de brechó beneficente

A influencer gaúcha Claudia Bertelle fará um brechó beneficente com mais de 3.500 itens. O evento acontecerá no dia 11 de junho no Salão Imperatriz da Associação Leopoldina Juvenil (R. Marquês do Herval, 280). Toda a renda arrecadada será destinada para a Casa de Apoio Madre Ana, espaço destinado aos familiares e pacientes mais necessitados que buscam tratamento na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, vindos do interior do Rio Grande do Sul e de outros estados.

O encontro será das 11h às 20h e é realizado em parceria com o Me Gusta Brechó, que cedeu toda sua experiência e conhecimento na organização e garimpo de peças. Quem comaparecer, ainda terá acesso a uma seleção completa de roupas, calçados e acessórios de grifes cobiçadas como Chanel, Yves Saint Laurent, Prada, Emilio Pucci e Valentino, além de um Louboutin nunca usado. Peças masculinas, infantis e linha home (cama, mesa e banho) também terão espaço.

Parcerias

O evento conta com o apoio de diversas marcas importantes como Anselmi, Carol Bassi Brand, NK Store, Gloria Coelho Brand, Trousseau e Rose & Bleu, além de doações de nomes como Lalá Noleto, Helena Lunardelli, Tania Bulhões e Xuxa Pires. Os estilistas gaúchos Sergio Pacheco e Eduarda Galvani também participam esse ano, com doações de vestidos de festa e acessórios de seus ateliers. Já a astróloga Fernanda Pozzebon e a numeróloga Ivoni Treptow farão atendimentos no local.

Outra parceria que promete fazer sucesso entre os visitantes é a firmada entre a Olympikus e o estilista Alexandre Herchcovitch, que desenvolveram dois modelos de tênis especialmente para o evento – os Tênis do Bem. Os calçados unissex serão vendidos apenas no dia do brechó, com apenas 150 pares disponíveis para compra.

Valores

Os valores começam em R$ 15,00, com média por volta de R$ 60,00. Serão aceitos pagamentos em dinheiro e cartão de crédito e débito.

Deixe seu comentário: