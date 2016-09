Infoar garante continuidade de negócios com solução 2cloud

A INFOAR tem uma trajetória de mais de 20 anos no ramo de aparelhos de ar condicionado e eletrodomésticos. O Grupo, que se tornou líder em seu segmento de atuação, se destaca no mercado alcançando índices de crescimento acima da média nacional, resultado de muito trabalho e dedicação que beneficiam os três grandes centros de distribuição da empresa, estrategicamente localizados nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo.

Para atender ao plano de continuidade da empresa, a INFOAR contratou a solução 2CLOUD PCN – Plano de Continuidade de Negócios, ferramenta escolhida por conta da flexibilidade e automação que oferece. Para o responsável pela Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação da empresa, Marco Gomes, a replicação on-line (minuto a minuto) do sistema e banco de dados da INFOAR para o data center da 2CLOUD é um grande passo para o crescimento seguro da organização.

“Anteriormente nossa única segurança era o backup que era armazenado dentro da nossa infraestrutura, agora possuímos uma camada adicional de segurança que é o site de contingência como serviço, que diminui nossa indisponibilidade de dias para minutos, em um eventual desastre em nossa operação de TI”, destacou.

A solução 2CLOUD PCN foi lançada pela 2CLOUD em 2014 e consolida a empresa na oferta do DRaaS (Disaster Recovery as a Service) além dos já tradicionais serviços de nuvem. “Em um mercado extremamente competitivo, ficar com a TI indisponível pode acarretar prejuízos irreversíveis para alguns segmentos, a solução 2CLOUD PCN é a saída paras pequenas, médias e grandes empresas que não podem ou não querem investir em um complexo sistema de replicação de dados, comenta Gabriel Goltz, Diretor Comercial da 2CLOUD.

“Nossa solução foi adaptada para o mercado brasileiro, a replicação é quase-síncrona e é realizada pela internet, possui altas taxas de compressão para que possa ser realizada em cima de qualquer link. No caso da INFOAR a aplicação e banco, que possuem quase 1TB de dados, são replicados on-line (minuto a minuto) em um link de 5Mbps, nos testes de desastre (realizados semestralmente) o banco de dados (no caso Oracle) subiu em apenas 15 minutos em nossa infra”, completa Goltz.

