Informações virtuais auxiliarão no combate ao furto de animais no Rio Grande do Sul

A PC (Polícia Civil) e a Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul) assinaram um protocolo de intenções para viabilizar o desenvolvimento em conjunto, de um software para dispositivos móveis (celulares, tablets) que auxiliará no combate aos crimes de abigeato no Rio Grande do Sul. O evento ocorreu no Parque de Exposições Assis Brasil, durante a Expointer.

O aplicativo proporcionará uma plataforma na qual os produtores rurais poderão cadastrar suas marcas, facilitando a identificação de animais que forem encontrados em situação suspeita. A ideia surgiu a partir de recorrentes reclamações dos produtores sobre a insegurança no campo. O vice-governador José Paulo Cairolli destacou que “o que a Farsul está fazendo é modernizar a relação do campo com a polícia e dar mais agilidade no combate ao crime”. Adiantou que até o fim do ano haverá a possiblidade de efetuar o registro on-line de ocorrências de furto abigeato.

O chefe de Polícia, delegado Emerson Wendt, explicou que, com a inserção de informações em um ambiente virtual, o trabalho da polícia será mais eficaz. “O policial poderá identificar rapidamente os animais, sem manuseio de livros ou papéis, e assim dar um maior retorno ao produtor rural”. Wendt ainda destacou a importância da proposta conjunta como um processo colaborativo de melhoria na área da segurança.

Comentários