Infrações no trânsito gaúcho crescem mais de 122% em dez anos

Dados estatísticos do trânsito no Rio Grande do Sul registrados pelo Detran-RS desde 2007 informam que o número de infrações cresceu na ordem de 122,5%, passando de 1,56 milhão em 2007 para 3,47 milhões em 2016. No período, mantiveram-se constantes no ranking de infrações mais cometidas pelos condutores gaúchos: em primeiro lugar, o excesso de velocidade (1,70 milhão em 2016); em segundo e em terceiro lugares, as infrações relacionadas ao veículo e as vinculadas a estacionamento.

O crescimento dos números reflete os esforços de fiscalização de diversos órgãos federais, estaduais e municipais. Embora não haja um estudo específico, o Detran-RS afirma que a redução da acidentalidade constatada nos últimos anos está diretamente relacionada à diminuição da sensação de impunidade entre os condutores. “Se hoje temos 14% de mortes a menos, é também porque o condutor tem consciência que o seu comportamento infracional será constatado pela fiscalização, reduzindo a impunidade no trânsito e os riscos decorrentes [lesões e mortes], pois quanto maior a fiscalização menor o número de acidentalidade”, relata o diretor-geral do Detran-RS, Ildo Mário Szinvelski.

