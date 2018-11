Infraero prevê maior movimento no feriado

A Infraero estima em mais de 1 milhão o número de passageiros nos aeroportos entre a quinta e a próxima segunda-feira, devido ao feriado de 2 de novembro (Dia de Finados). Segundo a estatal, esse volume é 4,1% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Também é esperado um aumento um aumento de 3,7% no número de voos, com 8.889 pousos e decolagens.

Deixe seu comentário: