Inglaterra e Canadá querem ouvir Zuckerberg

Parlamentares da Inglaterra e do Canadá enviaram uma carta ao presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, pedindo explicações sobre o fenômeno das “fake news” (notícias falsas) que se espalham na rede social. As perguntas serão elaboradas por um comitê internacional durante um evento sobre o assunto que acontecerá m Londres no dia 27 deste mês.

