Ingresso de alta qualidade

O juiz federal Sérgio Moro é uma personalidade de projeção mundial. Sua decisão de aceitar o convite para o Ministério da Justiça reduzirá a peregrinação que o presidente eleito Jair Bolsonaro deve fazer por vários países em busca de aproximações. Moro passa a ser um cartão valioso de apresentação do governo. No plano interno, fará tremer os que se locupletaram com dinheiro alheio.

Na linha de combate

Moro não será um ministro de gabinete, disponível para eventos formais e chá das cinco horas. Trecho da nota da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal resume tudo: “Ao aceitar o desafio de chefiar um reformulado Ministério da Justiça, Moro terá a oportunidade de fazer no âmbito do Poder Executivo aquilo que mais demonstrou ao longo de sua atuação no Poder Judiciário: combater, de forma efetiva, o crime organizado e a corrupção endêmica no Brasil.”

Com lente de aumento

Força-tarefa do futuro governo federal vai revisar um por um os contratos de empréstimos concedidos pelo BNDES, nos últimos 15 anos, a países caloteiros por vocação.

Haverá apertos

É consenso na equipe do futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que o contribuinte não pode sustentar a ineficiência estatal.

Onde andamos

Concluído o balanço, o Regime Geral de Previdência Social registrou, em setembro, déficit de 31 bilhões e 500 milhões de reais. Foram arrecadados 30 bilhões e a despesa atingiu 61 bilhões e 500 milhões. Em agosto, o déficit havia sido de 18 bilhões. Muitos acham que deve permanecer assim. O Tesouro Nacional, que arrecada impostos para atender as áreas de Educação, Saúde e Segurança, continuará cobrindo o rombo. Ninguém pode desmentir que um dia, infelizmente, faltará dinheiro.

Já é tradição

Um dos desafios do futuro governo será enfrentar o jogo de acomodações no Congresso Nacional, tendo como pano de fundo a esperteza de alguns.

Fase da garimpagem

Setores do PSDB reconhecem que é preciso garimpar muito para encontrar o futuro secretário estadual da Fazenda. No quadro de técnicos do BRDE, já foram buscados Orion Cabral, Mauro Knijnik e Hipólito Campos para ocupar o cargo. Além de Ary Burger, que presidiu o banco.

Sem desafinar

Na próxima semana, Eduardo Leite terá a segunda reunião com João Doria. Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul, será incluído. Os três governadores eleitos pelo PSDB querem trocar figurinhas e levar as gestões no mesmo diapasão.

Lados opostos

Renan Calheiros está em campanha para se eleger presidente do Senado, mas tem um adversário jogando contra: o deputado federal e futuro chefe da Casa Civil da Presidência, Onyx Lorenzoni, que já o processou duas vezes por difamação.

São Paulo não para

Começa a ser projetada a eleição para a prefeitura em 2020. Vão se defrontar Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Henrique Meirelles.

Prova do crescimento

No começo de novembro de 1998, os jornais noticiaram que o 13º salário injetaria 23 bilhões de reais na Economia do País. Para este ano, a previsão é de 210 bilhões.

Ressaca da eleição não passou

A sessão plenária da Assembleia Legislativa teve, ontem, apenas um orador, o deputado Sérgio Turra. Repetiu-se o que ocorreu na quarta-feira: só o deputado João Fischer foi à tribuna.

Primeira meta

O Senado e a Câmara dos Deputados realizarão, dias 6 e 7 deste mês, o 1º Seminário Nacional de Sustentabilidade do Legislativo. Poderiam começar tratando da redução de suas despesas que atingem 10 bilhões de reais por ano. É preciso garantir a sobrevivência do dinheiro no Tesouro Nacional, cada vez mais reduzido.

Mordida

Sem tributos, o preço do litro da gasolina nas refinarias hoje é de 1 real e 84 centavos. Até chegar aos postos de combustíveis, dá a famosa acelerada…

