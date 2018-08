O público já pode adquirir ingressos para boa parte da programação do 25º “Porto Alegre Em Cena”, que será realizado entre 11 e 23 de setembro. A pré-venda será realizada pela internet, no site da prefeitura (www.portoalegre.gov.br) e também na bilheteria oficial instalada no Barra Shopping Sul, das 13h às 22h, exceto aos domingos.

