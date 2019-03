Os ingressos para a partida entre Inter e River Plate se esgotaram em tempo recorde na manhã desta quarta-feira (27). Foram apenas 45 minutos para a venda de todos os ingressos destinados exclusivamente para associados. As vendas abriram às 10h e finalizaram às 10h45. A partida será no Beira Rio no dia 03 de abril às 19h30, válido pela fase de grupos da Copa Libertadores da América.

