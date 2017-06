Os ingressos para o público em geral para o show do U2 no Brasil se esgotaram em menos de 2 horas, segundo o site Tickets For Fun. A venda começou à 0h01min e se encerrou à 1h51min desta sexta-feira (16). O grupo trará ao Brasil a turnê “The Joshua Tree” e se apresentará no dia 19 de outubro, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.