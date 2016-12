Ingressos para shows de Elton John e James Taylor no Brasil custam atÃ© R$ 780

Os ingressos para os shows de Elton John e James Taylor em 2017 no Brasil custarão de R$ 125 a R$ 780, anunciou a organização nesta semana. As vendas para o público geral começam às 0h01 do dia 13 de janeiro, pela internet, e 10h nas bilheterias oficiais e pontos de venda da Tickets For Fun (veja serviço abaixo).

Elton John esteve no Brasil com turnê própria em 1978, 1995, 2009 e 2014. Ele também foi atração do Rock in Rio em 2011 e 2015. Ele já vendeu mais de 250 milhões de discos no mundo todo, é autor de um dos singles em CD mais vendidos da história (“Candle In The Wind”) e dividiu o palco com John Lennon na última aparição ao vivo do ex-Beatle.

O período entre 1970 e 1976 foi o momento mais fértil na carreira do cantor – foram dez álbuns em sete anos. Todos os álbuns de John entre “Honky Château”, de 1972 e “Rock Of The Westies”, de 1975 chegaram ao primeiro lugar nas paradas dos EUA. Boa parte dos hits da carreira do cantor vêm dessa época, incluindo “Rocket Man”, “Crocodile Rock”, “Bennie And The Jets” e “Don’t Let The Sun Go Down On Me”.

Já Taylor vendeu mais de 100 milhões de álbuns. Com o disco “Before This World”, lançado no ano passado, James Taylor voltou a liderar a parada americana após 50 anos. O cantor de folk já gravou canções como “You’ve Got a Friend”, “How Sweet It Is (To Be Loved by You)”, “Fire and Rain”, “Handy Man”, “Long Ago and Far Away” e “Country Road”.

Serviço – Elton John e James Taylor

Curitiba

Data: 31 de março de 2017

Local: Pedreira Paulo Leminski – R. João Gava, 970

Ingressos: R$ 190 a R$ 780 (www.ticketsforfun.com.br)

Classificação: De 06 a 13 anos é permitida a entrada com responsável legal; entrada sem acompanhante permitida a partir de 14 anos.

Rio de Janeiro

Data: 1º de abril de 2017

Local: Praça da Apoteose – Passarela do Samba Prof. Darcy Ribeiro, Sambódromo

Ingressos: R$ 180 a R$ 700 (www.ticketsforfun.com.br)

Classificação: De 06 a 13 anos é permitida a entrada com responsável legal; entrada sem acompanhante permitida a partir de 14 anos.

Porto Alegre

Data: 4 de abril de 2017

Local: Anfiteatro Beira-Rio – Av. Pedra Cacique, 891

Ingressos: R$ 130 a R$ 640 (www.ticketsforfun.com.br)

Classificação: De 06 a 13 anos é permitida a entrada com responsável legal; entrada sem acompanhante permitida a partir de 14 anos.