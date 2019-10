Iniciadas as obras de revitalização do trecho 3 da orla do Guaíba

A primeira fase das obras da revitalização do trecho 3 da orla do Guaíba já começou. Apesar das condições climáticas desfavoráveis, o consórcio ACA/RGS iniciou os trabalhos nesta segunda-feira (21).

Quem passou pelo local durante o dia já pode ver máquinas – motoniveladora e escavadeira – realizando a decapagem do terreno e do talude. Os serviços iniciais, que vão ocorrer gradativamente a partir de agora, envolvem também o isolamento da área e a terraplenagem, que é a movimentação de solo com objetivo de atender o projeto, a instalação do canteiro de obras com tapumes, além da implantação da sinalização provisória.

O trecho 3 da orla do Guaíba compreende 1,6 mil metros entre o Arroio Dilúvio, próximo ao Anfiteatro Pôr do Sol, e o Parque Gigante. O novo espaço terá ciclovia, área grande de arborização e iluminação led 24 horas. Também contempla três bares, 27 quadras esportivas e estruturas de apoio para prática de esportes, e a maior pista de skate da América Latina. O contrato e a ordem de início das obras foram assinados no último dia 14.

“A população verificará mais maquinário e operários no local conforme o avanço das obras. O isolamento com tela, etapa fundamental para a segurança, começa nesta semana”, informa o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) divulgará o cronograma de alterações no trânsito que vai seguir o andamento das obras antecipadamente. A primeira intervenção será na ciclovia.

Os recursos para a execução da obra, que tem previsão de conclusão estimada em 12 meses, são provenientes do Banco de Desenvolvimento da América Latina, do Fundo Municipal de Iluminação Pública e do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

Projeto

Assim como o projeto do trecho 1, entregue revitalizado em junho de 2018, o trecho 3 também é de autoria do arquiteto Jaime Lerner. A área de intervenção é de 14,6 hectares ao longo da orla e prevê aproximadamente 200 vagas de estacionamento no canteiro central da avenida Edvaldo Pereira Paiva, mais de 550 árvores dos tipos cedros, figueira, jerivá, cerejeira e coronilha, três estruturas de bares idênticas às já em funcionamento no trecho 1, quadras para prática esportiva, vestiários e a maior pista de skate da América Latina certificada pela Confederação Brasileira de Skate e pelo Comitê Olímpico Brasileiro.