Iniciados os bloqueios na Orla Moacyr Scliar em razão de evento de Fórmula 1

A Prefeitura de Porto Alegre informa que já foram realizadas alterações no trânsito para transformar a Orla Moacyr Scliar em uma pista de Fórmula 1 para a realização do Heineken F1 Experience, evento programado para o dia 10. A avenida Mauá, a partir da rua Gen. Bento Martins, encontra-se bloqueada até as 23h59 de domingo (4). Neste ponto, o desvio será realizado pela rua General Bento Martins, rua Washington Luiz, avenida Augusto de Carvalho.

Também encontra-se bloqueada, para a montagem do evento, a rua Padre Tomé x rua Siqueira Campos, e a avenida Pres. João Goulart no sentido Centro/bairro a partir da praça Brigadeiro Sampaio até a rótula João Belchior Marques Goulart. A partir deste ponto, a Edvaldo Pereira Paiva está bloqueada em ambos os sentidos até a Rótula das Cuias, até o dia 13.

Aos usuários do transporte coletivo, as três paradas na avenida Loureiro da Silva no sentido bairro, localizadas no Gasômetro, na Câmara dos Vereadores e na Receita Federal, ficam desativadas devido ao desvio realizado pela Bento Martins. A parada do Colégio Parobé estará funcionando normalmente.

Para atender aos inscritos nas provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) que realizarão as provas no Colégio Parobé, que ocorrem nos dias 4 e 11 de novembro, os veículos devem acessar o local pelo Túnel da Conceição e não pela avenida Mauá.

Para o jogo Inter x Atlético Paranaense, no domingo (4), às 19h, quem vem da Região Metropolitana deve acessar a 3º Perimetral, Ipiranga e chegar ao Estádio Beira-Rio pela Edvaldo Pereira Paiva. Outra alternativa é utilizar as avenidas Teresópolis, Nonoai, Campos Velho e acessa o estádio pela região do Barra Shopping.

A partir das 17h, oito ônibus Especial Futebol sairão do Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público) até o estádio. Além da linha especial, mais de 20 linhas regulares atendem a região pelo corredor da avenida Padre Cacique. Os serviços de lotação, com seis linhas, e de táxi também serão reforçados.

No retorno do feriado de Finados, quem entra na capital pela Castello Branco deve acessar o Túnel da Conceição, Sarmento Leite e João Pessoa. Outra opção é entrar pelo Aeroporto na BR 290 e acessar a 3º Perimetral.

A partir desta segunda (5) até o dia 13, quando ocorre a desmontagem do evento, o cronograma prevê outras alterações, conforme:

Dia 5/11 à 0:00 até 09/11/ às 20h – montagem: bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva Bairro/Centro na Rótula das Cuias (desvio: avenida Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Vasco Alves, Washington Luiz, General Salustiano, Andradas, General Canabarro); bloqueio da avenida Loureiro da Silva Bairro/Centro x rua General Vasco Alves (desvio: rua General Vasco Alves,Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, General Canabarro); bloqueio da avenida Presidente João Goulart Centro/Bairro à partir da Praça Brigadeiro Sampaio (desvio: Pista Bairro/Centro da avenida Presidente João Goulart da Praça Brigadeiro Sampaio até a Rótula do Gasômetro); bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva Centro/Bairro da rótula do Gasômetro até a Rótula das Cuias (desvio: avenida Loureiro da Silva, avenida Augusto de Carvalho).

No dia 9/11, das 20h até 12/11 às 6h, – realização do evento: bloqueio da avenida Mauá x rua General Bento Martins (desvio: rua General Bento Martins, Washington Luiz, avenida Augusto de Carvalho); bloqueio da avenida Padre Tomé x rua Siqueira Campos; bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva Bairro/Centro na Rótula das Cuias (desvio: avenida Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Vasco Alves, Washington Luiz, General Salustiano, Andradas, General Canabarro); bloqueio da avenida Loureiro da Silva Bairro/Centro x rua General Vasco Alves (desvio: Vasco Alves, Washington Luiz, General Salustiano, Andradas, General Canabarro); bloqueio da avenida Padre Tomé x rua Siqueira Campos.

12/11/ às 6h até 13/11 às 23h59 – desmontagem: bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva Bairro/Centro na Rótula das Cuias (desvio: avenida Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Vasco Alves, Washington Luiz, General Salustiano, Andradas, General Canabarro); bloqueio da avenida Loureiro da Silva Bairro/Centro x rua General Vasco Alves (desvio: rua General Vasco Alves Washington Luiz, General Salustiano, Andradas, General Canabarro); bloqueio da avenida Presidente João Goulart Centro/Bairro à partir da Praça Brigadeiro Sampaio (desvio: Pista Bairro/Centro da avenida Presidente João Goulart da Praça Brigadeiro Sampaio até a Rótula do Gasômetro); bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva Centro/Bairro da rótula do Gasômetro até a Rótula das Cuias (desvio: avenida Loureiro da Silva, avenida Augusto de Carvalho); se necessário será bloqueada a avenida Castello Branco Interior/Capital x avenida Mauá para maior fluidez em qualquer uma das etapas.

