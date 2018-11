Iniciam-se as votações para o Prêmio Arquiteto e Urbanista do Ano

Estão abertas as votações para o Prêmio Arquiteto e Urbanista do Ano, promoção do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul (Saergs), a partir dessa segunda-feira (12/11). São 12 indicados em cinco categorias: Setor Público, Setor Privado, Jovem Arquiteto, Homenagem Póstuma e Homenagem Especial: Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social. Estão aptos a votar profissionais da categoria do RS. As votações vão até o dia 03 de dezembro de 2018 pelo link: http://saergs.org.br/arquitetoano2018/

A premiação, que ocorre desde 1996, visa homenagear profissionais gaúchos e projetos alinhados à trajetória histórica da entidade. A divulgação dos agraciados ocorre no dia 7/12 e a premiação está marcada para o dia 14/12, em Porto Alegre. A iniciativa tem patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) e apoio da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA RS), Associação de Arquitetos de Interiores do Brasil/RS (AAI Brasil/RS), Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB RS), Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) e Memorial Luiz Carlos Prestes.

Indicados:

Setor público Ana Lúcia Goelzer Meira/ Cláudio Mainieri de Ugalde / Paulo Rogério De Mori

Setor privado / Cantergiani+Kunze Arquitetos / Clarice Castro Debiagi/ Escritório Escaiola Arquitetura Rara

Jovem arquiteto/ Saymon Dall’Alba/ Escritório Sauermartins/ Claudia Favaro

Homenagem póstuma/ Briane Panitz Bicca

Homenagem athis/ Sabrina Secchi Cerqueira/ Alvaro Luiz Pedrotti

