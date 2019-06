Iniciativa da Ospa oferece ingressos a R$10,00 para estudantes 

A partir do próximo sábado (29) estudantes de todo Rio Grande do Sul poderão assistir a apresentações da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) por um preço especial. Além da meia-entrada, garantida por lei, a Ospa possibilita o ingresso de estudantes por apenas R$ 10 na Série Pablo Komlós, mediante apresentação da carteira de estudante atualizada ou um comprovante de matrícula do semestre vigente.

A iniciativa, válida até o final do ano, busca levar música erudita a um público jovem, garantindo a possibilidade de conhecer de perto um espaço da Capital que reúne os mais renomados regentes e solistas do mundo. Neste ano, a Série Pablo Komlós já trouxe à Casa da Ospa o violinista chinês Yang Liu, a harpista russa Liuba Klevtsova, o maestro britânico Neil Thomson, o pianista polonês Rafael Lustchevsky e a maestrina brasileira Simone Menezes.

Os ingressos promocionais são limitados e podem ser adquiridos pelo site da Uhuu, no local da apresentação (no dia do evento, das 14h às 17h) ou na bilheteria do Teatro do Bourbon Country.

Neste sábado (29), no primeiro concerto do ano aliado à promoção, os músicos interpretam ‘‘Concerto Para Piano Nº 26 Em Ré Maior, Op. 537 “Coroação”, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), e ‘‘Sinfonia nº 5’’, de Gustav Mahler (1860-1911).

