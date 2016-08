Iniciativa do divórcio foi de William Bonner

Partiu de William Bonner a iniciativa de se separar de Fátima Bernardes. O casal de jornalistas enfrentava rumores de crise conjugal desde o início do ano e anunciou o divórcio na noite desta segunda-feira, pelo Twitter – ao mesmo tempo, mas em contas separadas. O anúncio foi feito depois das 21h, quando Bonner já havia deixado a bancada do Jornal Nacional, telejornal que apresenta na Rede Globo e onde trabalhou por anos com a agora ex-mulher, Fátima Bernardes.

Já o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, afirmou que Bonner deixou a casa onde o casal vivia na semana passada. E detalhe: “esta não foi a primeira vez que o apresentador do Jornal Nacional sai de casa. As crises já haviam acontecido anteriormente.”

Segundo Leo Dias, William Bonner é conhecido no meio jornalístico por seu temperamento difícil. “Não são todos seus colegas de trabalho que conseguem lidar com seu temperamento intempestivo e autoritário. Vide Patrícia Poeta, que não ficou no Jornal Nacional após apenas três anos.”

Bonner e Fátima têm três filhos juntos, os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, de 18 anos. “Três jovens incríveis”, como tuitaram.

