A situação política no Reino Unido não irá alterar o início das negociações para a sua saída da UE (União Europeia), previsto para segunda-feira (19), afirmou o governo britânico. “David Davis, ministro a cargo da saída da UE, e Michel Barnier, negociador-chefe da Comissão Europeia, concordaram hoje em iniciar as negociações no dia 19”, informou o ministério britânico do Brexit

