Grêmio perde para o Cruzeiro por 1 a 0 e se afasta do G4

O Grêmio viajou para Belo Horizonte, onde enfrentou no final da tarde deste sábado (1°), o Cruzeiro, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor não superou a Raposa, que venceu o jogo pelo placar de 1 a 0.

A equipe gremista iniciou bem o primeiro tempo, pressionando e conseguindo criar algumas oportunidades claras de abrir o marcador. No entanto, não demorou para o Cruzeiro se impor e equilibrar a partida. Levou perigo a defesa gremista por algumas vezes, obrigando Bruno Grassi a fazer boas defesas.

Já a etapa complementar foi melhor para os donos da casa, que chegaram ao gol aos 26’, com Henrique. Marcelo Oliveira e Luan levaram o terceiro cartão amarelo, o que os tira do próximo confronto do Tricolor, na quarta-feira, dia 5, contra o Vitória.

Com o resultado, o Tricolor não soma pontos nesta rodada e permanece com 40, na 9ª posição.

Escalação time do Cruzeiro: Ezequiel, Léo, Bruno Rodrigo, Edimar, Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Rafinha, Rafael Sobis, Ábila

Rafael (goleiro)

Técnico: Mano Menezes

Escalação time do Grêmio: Wallace Oliveira, Pedro Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira, Jailson, Kaio, Ramiro, Douglas, Pedro Rocha, Luan

Bruno Grassi (goleiro)

Técnico: Renato Gaúcho

Arbitragem: Elmo Alves Resende Cunha (GO), auxiliado por Cristhian Passos Sorence (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

